Відповідне рішення ухвалив апеляційний суд Кропивницького. Нагадаємо, що Червінський перебував під арештом з квітня 2023 року.
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Що відомо про звільнення Червінського
Увечері стало відомо, що колишнього розвідника Романа Червінського відпускають під заставу.
Героя-розвідника Романа Червінського відпустили під заставу! Нарешті Роман зможе обійняти своїх дітей, маму, дружину, сестру. Дякуємо усім, хто підтримував і наближав цю проміжну перемогу. Але боротьба ще триває,
– мовиться в повідомлені адвоката Віктора Василюка.
За словами іншого адвоката Констянтина Глоби, Червінському призначили заставу у розмірі 9 мільйонів гривень. Розгляд справи тривав 7 годин, 27 народних депутатів та ще 51 особа виявили бажання взяти колишнього розвідника на поруки.
Водночас за інформацією від Суспільного, Червінський буде перебувати під вартою до внесення застави. Таке рішення ухвалив апеляційний суд Кропивницького.
У чому підозрюють Червінського
- У березні 2022 року у цивільної особи виникла авантюрна ідея викрадення російського літака. Проте він швидко звернувся з цією пропозицією до ГУР МО та СБУ, де спецоперацію одразу ж визначили як неможливу та заборонили її проведення.
- Згодом чоловік через знайомого зв'язався з Романом Червінським, який почав активно вести листування з російськими військовими.
- У липні колишній розвідник здійснив грошовий переказ у розмірі 4 000 доларів на рахунок окупантів. Пізніше Червінський буцімто домовився з росіянами про передачу російського літака Україні.
- Викрадення планувалося на аеродромі "Канатове" поблизу Кропивницького. Однак у день запланованого викрадення росіяни обстріляли аеродром вісьмома крилатими ракетами. Унаслідок цього загинув один військовослужбовець, ще 17 отримали поранення.
- У квітні 2023 року ексрозвіднику оголосили підозру. Червінському загрожує позбавлення волі строком від 8 до 12 років.
- 25 квітня Червінського взяли під варту на 2 місяці без можливості внесення застави.