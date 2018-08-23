"Постараюсь вас не подвести, не сдаться и не умереть": Сенцов написал новое письмо из-за решетки

Политзаключенный Олег Сенцов, который голодает 102-й день в российской колонии, написал новое письмо неравнодушным по всему миру, которые поздравляли его с днем рождения.

Письмо разослала активистка инициативы "РосУзник" Яна Гончарова электронной почтой всем, кто подписал петицию "Помогите спасти Олега Сенцова и других политзаключенных" к лидерам стран Европы, Америки и Азии. Он датирован 14-м августа.

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В письме Олег благодарит за поздравления с днем рождения, которые получил через сайт "РосУзник".

Постараюсь вас всех не подвести, не сдаться и не умереть. Правда, наверное, из этих трех желаний выполнить получится только максимум два! Я благодарен, что вы меня не забываете, поддерживаете не только меня, но и всех других осужденных наших ребят!

– написал Сенцов.



У листі Сенцов дякує за привітання з днем народження, яке мав 13 липня





Письмо Сенцова датировано 14-м августа

Он также пожелал всем удачи и счастья в этой жизни и во всех последующих. И добавил, что ответить всем не сможет, однако в этом и нет особой нужды.

Написать письмо украинскому политзаключенному можно через "РосУзник". Поддержать петицию можно здесь.

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За что в России осудили Олега Сенцова?

Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.