Правоохранители показали видео задержания молодых мужчин. Они рассказывали полицейским, что якобы ночью через лес в районе Левандовки шли "к подруге". Однако полиция нашла у мужчин мобильные телефоны, с помощью которых они поддерживали контакты с врагом.

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Как удалось задержать поджигателей авто военных

Совместно с Главным управлением полиции во Львовской области задержали по горячим следам двух человек, которые жгли автомобили военных на "заказ". СБУ уже имеет достаточно доказательств их действий,

– рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.



Как патрульные задержали поджигателей, которые ночью бежали через лес: смотрите видео

Алексей Билошицкий отметил, что во время обысков у задержанных следователи нашли:

мобильные телефоны, которые они использовали для общения с куратором;

разжигающие смеси, подготовленные для совершения следующих преступлений.

По состоянию на 20 июля задержанным уже сообщили о подозрении по части 1 статьи 114-1 о препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований.

Если вину по этой статье докажут в суде, то подозреваемым грозит лишение свободы на 5 – 8 лет.

На кого работали поджигатели

В полиции объясняли, что мужчине представитель России предложил заработать денег в одном из телеграмм-каналов. Впоследствии он привлек своего товарища.

Мужчинам уже избрали меры пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

В полиции предупредили, что Россия заказывает такие поджоги, чтобы транслировать в российских медиа пропаганду о якобы украинских протестах.