Правоохранители показали видео задержания молодых мужчин. Они рассказывали полицейским, что якобы ночью через лес в районе Левандовки шли "к подруге". Однако полиция нашла у мужчин мобильные телефоны, с помощью которых они поддерживали контакты с врагом.
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Как удалось задержать поджигателей авто военных
Совместно с Главным управлением полиции во Львовской области задержали по горячим следам двух человек, которые жгли автомобили военных на "заказ". СБУ уже имеет достаточно доказательств их действий,
– рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.
Как патрульные задержали поджигателей, которые ночью бежали через лес: смотрите видео
Алексей Билошицкий отметил, что во время обысков у задержанных следователи нашли:
- мобильные телефоны, которые они использовали для общения с куратором;
- разжигающие смеси, подготовленные для совершения следующих преступлений.
По состоянию на 20 июля задержанным уже сообщили о подозрении по части 1 статьи 114-1 о препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований.
Если вину по этой статье докажут в суде, то подозреваемым грозит лишение свободы на 5 – 8 лет.
На кого работали поджигатели
В полиции объясняли, что мужчине представитель России предложил заработать денег в одном из телеграмм-каналов. Впоследствии он привлек своего товарища.
Мужчинам уже избрали меры пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.
В полиции предупредили, что Россия заказывает такие поджоги, чтобы транслировать в российских медиа пропаганду о якобы украинских протестах.