Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий, заметив, что он тихо мечтает, чтобы оккупантам дали такой приказ. Ведь это абсолютно суицидальная задача.

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Может ли Россия попытаться форсировать Днепр на Херсонщине

Как отметил Дикий, форсировать Днепр с низкого (левого) берега на высокий (правый) было бы невероятно сложно. И потери среди оккупантов были бы просто бешеными.

Это – суицидальная задача. Если бы ее действительно россиянам приказали сделать, то это было бы лучшее, что мы могли ожидать. Это была бы жестокая бойня оккупантов. Их потери были бы огромными. А возможность высадиться у них на правый берег – нулевая,

– сказал Дикий.

Тут даже сложно буквально доплыть на правый берег Днепра. Нечего и говорить о высадке и закреплении.

Оккупант, который командует российскими десантниками Михаил Теплинский, к сожалению, пока "не проявлял себя идиотом". Поэтому вряд ли там пойдут на такой шаг. Но, если в Кремле прикажут это сделать, то было бы неплохо. На этом бы карьера Теплинского закончилась бы.

Честно говоря, мне очень хотелось бы, чтобы они это попробовали. Но, к сожалению, их генералы учатся на ошибках. И в последнее время особо глупых действий за ними не наблюдали. Не 2022 год на дворе,

– заметил Дикий.

Обратите внимание! По состоянию на 20 июля Россия потеряла более 565 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 8257 российских танков, 15917 боевых бронированных машин, 15542 артиллерийских систем, 1121 РСЗО и т.п.