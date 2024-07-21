Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни Євген Дикий, зауваживши, що він тихо мріє, аби окупантам дали такий наказ. Адже це абсолютно суїцидне завдання.

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Чи може Росія спробувати форсувати Дніпро на Херсонщині

Як наголосив Дикий, форсувати Дніпро з низького (лівого) берега на високий (правий) було б неймовірно складно. І втрати серед окупантів були б просто шаленими.

Це – суїцидне завдання. Якби його дійсно росіянам дали, то це було б найкраще, що ми могли очікувати. Це була б жорстока бійня окупантів. Їхні втрати були б величезними. А можливість висадитися в них на правий берег – нульова,

– сказав Дикий.

Тут навіть складно буквально доплисти на правий берег Дніпра. Нема чого й говорити про висадку та закріплення.

Окупант, який командує російськими десантниками Міхаїл Тєплинський, на жаль, поки що "не проявляв себе ідіотом". Тому навряд чи там підуть на такий крок. Але, якщо в Кремлі накажуть це зробити, то було б непогано. На цьому б кар'єра Тєплинського закінчилася б.

Чесно кажучи, мені дуже хотілося б, аби вони це спробували. Але, на жаль, їхні генерали вчаться на помилках. І останнім часом особливо дурних дій за ними не спостерігали. Не 2022 рік надворі,

– зауважив Дикий.

Зверніть увагу! Станом на 20 липня Росія втратила понад 565 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 8257 російських танків, 15917 бойових броньованих машин, 15542 артилерійських систем, 1121 РСЗВ тощо.