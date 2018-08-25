Сенцов повернеться додому: Медведчук зробив резонансну заяву

Лідер проросійської організації "Український вибір" та кум президента Росії Віктор Медведчук заявив, що український режисер, політв'язень Олег Сенцов повернеться додому. При цьому Медвкедчук не вказав деталей та конкретних термінів.

Свою заяву політик зробив в інтерв’ю, частину якого опублікував телеканал 112 Україна.

"Не треба розписуватися за нього (Сенцова), чи писатиме він клопотання про помилування. А що такого страшного, якби він його написав, і ми знали точно, що якщо він його напише, то ми зуміємо домовитися з Росією, щоб його звільнили? У чому страх? Нам що, "шашечки чи їхати?", – сказав Медведчук.

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На уточнювальне запитання ведучого, чи приїде Сенцов додому, політик відповів: "Звичайно, приїде".

Водночас Медведчук заявив, що в переговорах про звільнення українського режисера зроблена пауза.

Можу сказати, що я не знаю, хто веде сьогодні переговори щодо Сенцова, мною вони велися кілька місяців тому. І були різні варіанти, які були предметом обговорення. Те, що відбувається сьогодні – я бачу, що ці переговори не ведуться. Що пішло не так? Ось про це поки що краще не говорити,

– розповів політик.

"Було прохання президента України такі переговори проводити – і я їх проводив. У минулому році і в цьому. Зараз зроблена зупинка. Чому? Тому що почалися розбірки між уповноваженими з прав людини – Денісовою і Москальковою... Я не вважаю правильним те, як поводиться пані Денісова. Вона поводиться не як уповноважений з прав людини, а як політик. Її дії необачні", – висловив переконання Медведчук.

Він також заявив, що будь-який тиск на керівництво Росії в питанні звільнення політв’язнів "є контрпродуктивним і жодної користі не принесе".

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Звернення і вимога через міжнародні організації до РФ, на жаль, навряд чи вплинуть. Треба вести переговори з РФ, треба пропонувати когось натомість, кого Україна може звільнити, щоб звільнити тих, чиєї свободи ми бажаємо, і тих, хто сьогодні перебуває в умовах утримання під вартою в РФ,

– резюмував Медведчук.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.