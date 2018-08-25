Коли Кремль прийме рішення про звільнення Сенцова

Керівництво РФ близьке до вирішення питання про долю українського режисера, політв'язня Олега Сенцова, який понад сто днів голодує в російській колонії.

Про це повідомив російський журналіст і політичний оглядач Костянтин Еггерт, передає "Укрінформ".

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"Проблема Олега Сенцова буде розв'язана Кремлем найближчим часом, повідомило мене надійне західне дипломатичне джерело", – зазначив він.

Окрім того, журналіст зауважив, що за останні 24 години два незалежні один від одного джерела у західних дипломатичних колах підтвердили, що зараз ведуться розмови щодо Сенцова.

"Я можу тільки припустити, що це наслідки зустрічі Володимира Путіна і Ангели Меркель минулого тижня у Німеччині", – сказав росіянин.

Також, Еггерт уточнив, що "очевидно, що йдеться швидше про позитивне рішення, тобто про якусь форму звільнення Сенцова".

На його думку, рішення по українському режисеру буде політичним.

Якщо Кремль захоче, щоб Сенцов був вільний, він буде вільний. Інформація, що його ось-ось звільнять, з'являється не вперше. І вона попередні рази виявлялася невірною та не відповідала дійсності. Проте цього разу, мені здається, саме через те, що різні джерела про це повідомляють, можливо, дійсно, якась практична робота вже проводиться,

– підсумував Еггерт.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.