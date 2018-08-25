Когда Кремль примет решение об освобождении Сенцова

Руководство РФ близко к разрешению вопроса о судьбе украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, который более ста дней голодает в российской колонии.

Об этом сообщил российский журналист и политический обозреватель Константин Эггерт, передает "Укринформ".

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"Проблема Олега Сенцова будет решена Кремлем в ближайшее время, сообщил мне надежный западный дипломатический источник", – отметил он.

Кроме того, журналист отметил, что за последние 24 часа два независимых друг от друга источника в западных дипломатических кругах подтвердили, что сейчас ведутся разговоры относительно Сенцова.

"Я могу только предположить, что это результат встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель на прошлой неделе в Германии", – сказал россиянин.

Также, Эггерт уточнил, что "очевидно, речь идет скорее о положительном решении, то есть о некой форме освобождения Сенцова".

По его мнению, решение относительно украинского режиссера будет политическим.

Если Кремль захочет, чтобы Сенцов был свободен, он будет свободен. Информация, что его вот-вот освободят, появляется не впервые. Но она предыдущие разы оказывалась неверной и не соответствовала действительности. Однако на этот раз, мне кажется, именно из-за того, что разные источники об этом сообщают, возможно, действительно, какая-то практическая работа уже проводится,

– подытожил Эггерт.

За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.