Кремль вмешался в выборы в Украине: какие шаги уже осуществила Россия

Четкие сигналы вмешательства России в президентские и парламентские выборы, которые состоятся в Украине в 2019 году, можно увидеть уже сейчас. И первое, что уже сделал Кремль – это консолидировал украинские медийные ресурсы.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал украинский политолог Александр Палий.

Полную версию беседы с экспертом о политической ситуации в Украине накануне выборов-2019 и как на нее влияют США и Россия читайте в публикации: "Наезды" Трампа на Путина: позиция или поза?

По словам эксперта, пророссийские силы в Украине консолидировали и фактически перевели в состояние антиукраинской военной пропаганды два телеканала – NewsOne и 112-й. Эти медиа "подобрали" под один центр управления и сегодня они работают против нашего государства, объясняет аналитик.

Кроме того, сигналы, которые озвучиваются многими нашими политиками, абсолютно совпадают с заявлениями российской пропаганды. О чем это может свидетельствовать? Только об одном. Часть нашего политикума подыгрывает российской пропаганде (Путину – "24"), поскольку они распространяют те же сигналы с той же амплитудой. Также существует закрытое финансирование многих политиков. Оно непрозрачно и в этом можно подозревать Россию,

– уверен Палий.

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Кому принадлежат украинские телеканалы: инфографика