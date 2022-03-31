Об этом изданию заявили три источника, близкие к администрации президента, и два собеседника, близкие к правительству.

К теме Россия не отводит свои войска, давление на Киев и другие города продолжается, – Столтенберг

В России не ожидали такого сопротивления украинцев

Сообщается, что в первые дни вторжения и российские военные, и сам Путин считали, что "спецоперация" пройдет достаточно легко, они не ожидали такого сопротивления с украинской стороны.

Однако уже в начале марта риторика представителей российских властей начала меняться.

Именно неудачами на фронте объясняют смягчение российской позиции в ходе переговоров. В частности, министр обороны Сергей Шойгу назвал "освобождение Донбасса" "главной целью" военных действий.

Кроме того, состояние российской экономики плачевно. Под давлением санкций, введенных против России, страна не хоть как-то нормально жить не сможет.

Окончательного решения Путин не принял

Сразу три источника, близкие к АП, отмечают: Путин еще не принял окончательного решения о том, что делать дальше.

При этом в администрации Путина опасаются, что "возможное перемирие с Украиной ударит по рейтингу Путина". Они не знают, как объяснить это людям, чтобы они не восприняли это как поражение.