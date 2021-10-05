Слова Саакашвили прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он высказался относительно заявления политика о том, что его посадили по указу Владимира Путина.

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Реакция Кремля на упреки Саакашвили в отношении Путина

Песков отметил, что высказывания Саакашвили да и в целом ситуацию в отношении его в Кремле считают "театром абсурда".

Мы, наверное, все-таки не стали бы комментировать ничего, что связано с Саакашвили, потому что все это театр абсурда,

– сказал представитель Путина.

Напомним, Саакашвили сейчас находится в грузинском СИЗО, куда его увезли после задержания по возвращению на родину.

Обвинения Саакашвили в сторону России и Путина

2 октября Саакашвили написал письмо, в котором обратился к грузинам в день выборов. В частности, вынесенные ему на родине приговоры бывший грузинский президент назвал "ложными и полностью сфабрикованными". Более того – он уверен, что их принимали и "по заказу" Путина.

5 октября политик направил письмо Владимиру Зеленскому. В нем третий президент Грузии назвал себя "фактически личным узником Путина".

Важно! Саакашвили в Грузии обвиняют сразу по 4 делам. Политику грозит до 6 лет тюрьмы. Его адвокат надеется на помилование, а президент страны уверяет, что никогда не подпишет его.