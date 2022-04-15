Такое мнение высказал российский оппозиционер Игорь Яковенко в эфире 24 канала. Он также добавил, что Путин систематически допускает ошибки, именно из-за лжи.

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Когда мир узнал, что произошло в Буче, Бородянке, Мариуполе, то токсичность путинской России и его режима стала такой, что от нее начали "открещиваться". Поэтому Путин не просто плохо представляет себе ситуацию на фронте, но и то, что происходит в мире,

– отмечает оппозиционер.

Ожидание и реальность для оккупантов

Как отмечает Яковенко, очевидно, что когда Путин начинал нападение 24 февраля, он был на 100% уверен, что все "уляжется" до 9 мая. Украина будет оккупирована, вероятно, парад рассчитывали провести в Киеве.

То, что ничего не получится в столице Украины – было известно почти сразу, поэтому сейчас провести его в Маруполе, учитывая, в каком состоянии город, это будет странно, говорит политик.

Отличие Украины и Сирии

Как я понимаю, Дворникову приказали захватить Славянск, но это все очень под большим вопросом. Сейчас уже понятно, что ему приказали сделать "как в Сирии". Однако нужно понимать, что у сирийцев не было ни авиации, ни грамотной обороны, убежден российский оппозиционер.

Думаю, если начнутся "ковровые бомбардировки", то табу украинской власти на бомбардировку российской территории может исчезнуть. В Кремле никак не могут понять, что Киев может ответить ударами по Москве, такое мнение там почему-то совсем не бытует.

– говорит Игорь Яковенко.

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