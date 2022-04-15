Таку думку висловив російський опозиціонер Ігор Яковенко у ефірі 24 каналу. Він також додав, що Путін систематично припускається помилок, саме через брехню.

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Коли світ взнав, що відбулось в Бучі, Бородянці, Маріуполі, то токсичність путінської Росії та його режиму стала такою, що від неї почали "відхрещуватися". Тому, Путін не просто погано уявляє собі ситуацію на фронті, а й те, що відбувається в світі,

– зазначає опозиціонер.

Очікування та реальність для окупантів

Як зазначає Яковенко, очевидно, що коли Путін починав напад 24 лютого, він був на 100% впевнений, що все "вляжеться" до 9 травня. Україна буде окупована, мабуть, парад розраховували провести в Києві.

Те, що нічого не вийде у столиці України – було відомо майже одразу, тому зараз провести його в Маруполі, враховуючи в якому стані місто, це буде дивно, говорить політик.

Відмінність України та Сирії

Як я розумію, Дворнікову дали наказ захопити Слов'янськ, але це все дуже під великим питанням. Зараз вже зрозуміло, що йому дали наказ зробити "як в Сирії". Проте, потрібно розуміти, що у сирійців не було ні авіації, ні грамотної оборони, переконаний російський опозиціонер.

Гадаю, якщо почнуться "килимові бомбардування", то табу укранської влади на бомбардування російської території, може зникнути. У Кремлі ніяк не можуть зрозуміти, що Київ може відповісти ударами по Москві, така думка там чомусь зовсім не побутує,

– говорить Ігор Яковенко.

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