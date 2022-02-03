Окружение Путина регулярно тестируют на коронавирус. Кроме того, они отбывают карантин. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Песков сказал, что в Кремле принимают меры предосторожности. Политиков, контактирующих с Путиным, неоднократно тестируют. Некоторые должны несколько дней сидеть на карантине.

Отсутствие у президента маски не означает, что не принимаются исчерпывающие меры безопасности,

– утверждает Песков.

Вспышка COVID-19 в Кремле: что известно

Накануне Песков рассказывал о вспышке коронавируса в Кремле. У большинства зараженных диагностировали штамм Омикрон, поэтому многие чиновники работали из дома.

Представитель Путина подчеркивал, что вакцинированные преимущественно застрахованы от тяжелого течения этого заболевания.

Путин вакцинировался

Кремлевский лидер вакцинировался от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Первую дозу Путин сделал в марте, вторую – в апреле. Правда, прививку Путин делал без камер. Мол, не хотел, чтобы его вакцинация была публичной.

В ноябре 2021 года политик заявил, что прошел ревакцинацию от коронавируса. Использовал "Спутник Лайт".

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