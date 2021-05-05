В Министерстве иностранных дел России считают, что Запад якобы завидует им и не может смириться с их "успехами и усилением конкурентоспособности". Сказали, что доказательством этого являются санкции, которые ввели против Москвы.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря МИД Марию Захарову. Она заявила, что санкции негативно влияют как на русскую, так и на западную экономику.

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Добавила, что оценки взаимного ущерба разные, но исчисляются сотнями миллиардов долларов.

"Им (Западу – 24 канал), видимо, сложно смириться с очевидными успехами российской экономики, повышением ее международной конкурентоспособности, расширением присутствия качественных российских товаров и услуг на мировых рынках", – заверила Захарова.

Также она сказала, что Россия будет "бороться с зависимостью экономики от доллара".

Санкции против России: что известно