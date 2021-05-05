В Кремле полагают, что США завидуют их "успехам": так ответили на санкции
В Министерстве иностранных дел России считают, что Запад якобы завидует им и не может смириться с их "успехами и усилением конкурентоспособности". Сказали, что доказательством этого являются санкции, которые ввели против Москвы.
Источник:24 канал
Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря МИД Марию Захарову. Она заявила, что санкции негативно влияют как на русскую, так и на западную экономику.
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Добавила, что оценки взаимного ущерба разные, но исчисляются сотнями миллиардов долларов.
"Им (Западу – 24 канал), видимо, сложно смириться с очевидными успехами российской экономики, повышением ее международной конкурентоспособности, расширением присутствия качественных российских товаров и услуг на мировых рынках", – заверила Захарова.
Также она сказала, что Россия будет "бороться с зависимостью экономики от доллара".
Санкции против России: что известно
- Против России в США ввели новые санкции. Соответствующий указ издал президент Джо Байден.
- В Белом доме объяснили, что к таким действиям прибегли из-за "вредоносной внешней деятельности" России.
- Также в Белом доме связали санкции неправомерными действиями Кремля: взломом SolarWinds и попыткой сорвать выборы президента в 2020 году.
- Согласно санкциям, из США выслали 10 представителей российской дипломатической миссии в Вашингтоне.
- Всего 32 российских физических лиц и организаций оказались под санкциями.
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