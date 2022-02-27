Об этом заявил российский политик Леонид Гозман в эфире 24 канала. Такие действия главы Кремля свидетельствуют о полной неадекватности властей страны-агрессора.

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По словам Гозмана, Путин убежден, что в Украине все являются "фашистами и националистами", поэтому государство якобы нужно от них защищать.

При этом США якобы угрожают уничтожить Россию. Такие убеждения являются картиной мира больных людей.

Это, конечно, отчаяние. Это свидетельствует и об ужасной панике у них, а также об их полной неадекватности. Хотя это не новость,

– заявил российский политик.

Гозман прокомментировал угрозы Путина: смотрите видео

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