Про це заявив російський політик Леонід Гозман в ефірі 24 каналу. Такі дії очільника Кремля свідчать про повну неадекватність влади країни-агресорки.

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За словами Гозмана, Путін переконаний, що в Україні усі є "фашистами й націоналістами", тож державу начебто потрібно від них захищати.

При цьому США нібито погрожують знищити Росію. Такі переконання є картиною світу хворих людей.

Це, звісно, відчай. Це свідчить й про жахливу паніку у них, а також про їхню повну неадекватність. Хоча, це не новина,

– заявив російський політик.

Гозман прокоментував погрози Путіна: дивіться відео

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