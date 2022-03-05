Об этом заявил советник Офиса Президента Алексей Арестович. Он подчеркнул, что сейчас идет война Судного дня.

Важно Наши успехи в войне – не фарт, а налаженная закономерность, – Арестович

И мощь украинских Вооруженных сил довела до того, что Россия открыто признает, что оккупировать Украину не собирается.

Украина вернет все города

Арестович выразил убеждение, что Украина вернет себе все временно оккупированные города.

Мы их еще погоним обратно. Это наша Родина сбрасывает с себя семисотлетние путы Орды, уродливое историческое искажение древней идеи Руси. Цена не будет легкой. Но победа изменит все. Всю судьбу Европы и мира,

– подчеркнул советник Офиса Президента.

Поэтому закономерность нашей победы еще и историческая. Как отметил Арестович, мы уже переиграли Круты. И нам выпало стать поколением, которое исправит тысячелетнюю несправедливость.

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