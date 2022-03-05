Про це заявив радник Офісу Президента Олексій Арестович. Він наголосив, що зараз триває війна Судного дня.

Важливо Наші успіхи у війні – не фарт, а налагоджена закономірність, – Арестович

І потужність українських Збройних сил довела до того, що Росія відкрито визнає, що окупувати Україну не збирається.

Україна поверне всі міста

Арестович висловив переконання, що Україна поверне собі всі тимчасово окуповані міста.

Ми їх ще поженемо назад. Це наша Батьківщина скидає із себе семисотлітні пута орди, потворне історичне спотворення давньої ідеї Русі. Ціна не буде легкою. Але перемога змінить усе. Всю долю Європи та світу,

– наголосив радник Офісу Президента.

Тому закономірність нашої перемоги ще й історична. Як зазначив Арестович, ми вже переграли Крути. І нам пощастило стати поколінням, яке виправить тисячолітню несправедливість.

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