Таку думку висловив радник Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, до подібних фраз ще додають про "домовленості" з Кремлем.

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"У деяких досі є настрій, що наші (українські – 24 канал) успіхи – тимчасовий фарт. Потрібно забирати виграш та домовлятися з Путіним. Так ні ж", – запевнив Арестович.

Арестович: Збройні сили й народний опір "перемелять"

Радник Офісу Президента підкреслив, що все це було визначено в перший день. Усе це прораховано та продумано військовим керівництвом та блискуче реалізується армією.

Я знаю думку багатьох військових світу. Вони шоковані від того рівня, який демонструє українська армія та її керівництво,

– наголосив він.

Мовиться про те, що це офіційно визнали міністерства оборони США й Великої Британії та навіть глава НАТО. "Чи знаєте ви, що перший удар крилатих ракет супротивника у багатьох місцях припав у макети?" – зауважив Арестович.

Загалом, за його словами, українські успіхи – закономірність. "Спеціально збудовані та чітко реалізовані причинно-наслідкові зв'язки. Поєднання найвищого рівня збройних сил і народного опору "перемеле" тут російську військову машину", – додав радник ОП.

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