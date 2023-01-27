Пресссекретарь МИД России Мария Захарова потребовала от посла Германии в Москве объяснений "противоречивых" заявлений из Берлина.

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"С одной стороны Германия заявила, что не является стороной конфликта в Украине, а с другой стороны, Бербок заявил, что страны Европы находятся в состоянии войны с Россией. Они понимают, о чем говорят?", – написала Захарова.

Как в Кремле манипулируют заявлением Бербок

Бербок 24 января призвала к сплочению западных союзников в Совете Европы, заявив: "Мы ведем войну против России, а не друг против друга".

Российские пропагандисты сразу схватились за это заявление, якобы за доказательство того, что Германия и другие страны ЕС были непосредственными участниками конфликта в Украине и воюют против России.

Немецкое правительство обычно отмечает, что не является стороной войны в Украине. В среду, 25 января, канцлер Олаф Шольц отверг тезис о том, что Германия и другие союзники стали частью конфликта после того, как приняли решение передать Украине танки.

"Не должно быть войны между Россией и НАТО", – также сказал Шольц.

В Германии объяснили заявление Бербок

Немецкий МИД также дал разъяснение после выступления Бербок, отметив, что Германия "не является стороной конфликта".

"Россия ведет жестокую войну против Украины. Это также война против европейского миропорядка и международного права. На встрече с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы 24 января министерша иностранных дел Бербок подчеркнула, что Европа должна совместно противостоять этой войне", – заявили в Берлине.

Германия передаст Украине танки

25 января Германия наконец-то согласилась помочь Украине с танками. Канцлер Олаф Шольц сообщил, что Германия отправит в Украину роту танков.

Кроме того, Берлин согласовал реэкспорт танков Leopard. Предоставить немецкие танки Украине уже готовы Польша, Финляндия, Норвегия, Испания, Дания и Нидерланды.

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что в течение следующих дней украинские военные начнут обучение по использованию Leopard 2. Писториус пообещал, что Германия предоставит Украине танки до конца марта.

Решение Германии и других союзников изрядно возмутило Кремль, планирующий новое наступление на Украину. Западные танки должны помочь Украине выдержать новые бои с оккупантами.



Основные характеристики танков Leopard / Инфографика 24 Канал