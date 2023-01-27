Прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова зажадала від посла Німеччини в Москві пояснень щодо "суперечливих" заяв із Берліна.

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"З одного боку, Німеччина заявила, що не є стороною конфлікту в Україні, а з іншого боку, Бербок заявив, що країни Європи перебувають у стані війни з Росією. Вони розуміють, про що говорять?", – написала Захарова.

Як у Кремлі маніпулюють заявою Бербок

Бербок 24 січня закликала до згуртування західних союзників у Раді Європи, заявивши: "Ми ведемо війну проти Росії, а не один проти одного".

Російські пропагандисти відразу схопилися за цю заяву як нібито за доказ того, що Німеччина та інші країни ЄС були безпосередніми учасниками конфлікту в Україні та воюють проти Росії.

Німецький уряд зазвичай наголошує, що не є стороною війни в Україні. У середу, 25 січня, канцлер Олаф Шольц відкинув тезу, що Німеччина та інші союзники стали частиною конфлікту після того, як прийняли рішення передати Україні танки.

"Не повинно бути війни між Росією та НАТО", – також сказав Шольц.

У Німеччині пояснили заяву Бербок

Німецьке МЗС також дало роз'яснення після виступу Бербок, наголосивши, що Німеччина "не є стороною конфлікту".

"Росія веде жорстоку війну проти України. Це також війна проти європейського світопорядку та міжнародного права. На зустрічі з членами Парламентської асамблеї Ради Європи 24 січня міністерка закордонних справ Бербок наголосила, що Європа має спільно протистояти цій війні", – заявили у Берліні.

Німеччина передасть Україні танки

25 січня Німеччина нарешті погодилася допомогти Україні з танками. Канцлер Олаф Шольц повідомив, що Німеччина відправить в Україну роту танків.

Крім того, Берлін погодив реекспорт танків Leopard. Надати німецькі танки Україні вже готові Польща, Фінляндія, Норвегія, Іспанія, Данія та Нідерланди.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що протягом наступних днів українські військові розпочнуть навчання по використанню Leopard 2. Пісторіус пообіцяв, що Німеччина надасть Україні танки до кінця березня.

Рішення Німеччини та інших союзників неабияк обурило Кремль, який планує новий наступ на Україну. Західні танки мають допомогти Україні витримати нові бої з окупантами.



Основні характеристики танків Leopard / Інфографіка 24 Канал