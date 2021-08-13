Реакция России на заявление Зеленского

Лавров заявил, что не могут "русские" из Донбасса ехать в Россию. Об этом сообщают запрещенные в Украине российские СМИ.

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Высказывания Зеленского с призывами к россиянам ехать в Россию возмутительны. Человек пришел на президентский пост под лозунгами, к которым прибегал в своей творческой деятельности в сериале "Слуга народа",

– сказал министр.

По его словам, Зеленскому "надо пересмотреть сериал, потому что тогда он излагал идеи методом искусства". А это якобы у политика получалось лучше.

Что сказал президент жителям Донбасса

В интервью телеканалу "Дом" Зеленский обратился к жителям временно оккупированного Донбасса. Он посоветовал им выяснить для себя – они хотят жить в Украине или нет. Если же люди считают, что Донбасс – российский, то пусть едут в Москву и не остаются на оккупированной территории. Ведь рано или поздно Донбасс вернется под контроль Киева.

В то же время Зеленский призвал тех жителей, которые уважают украинский язык и флаг Украины держаться Донбасса. Он подчеркнул, что порядок там сможет навести только Киев.