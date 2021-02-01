Россия готова отключить глобальный интернет, если будет необходимость. Однако в Кремле утверждают, что на такой шаг пойдут в крайнем случае.

Источник: TASS

В России есть технологии, чтобы обеспечить работу "рунета". Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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Отключат ли в России глобальный интернет

Медведев признался, что на законодательном уровне также все подготовили, однако заметил, что отключать интернет таки не хотелось бы. Чиновник утверждает, что это решение запасное, если Россию отключат от глобальной сети.

Безусловно, ключевые права на управление – в США. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому, что ключи от ящика находятся за океаном,

– сказал политик.

Медведев пожаловался, что в России есть угрозы отключения от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Поэтому, как говорит политик, Россия создала свою систему передачи информации, чтобы можно было обмениваться электронными сообщениями.

"То же самое потенциально может произойти и с интернетом, и тогда у нас не будет доступа к основным узлам этой сети", – подытожил Медведев.

Заметим, когда в Беларуси проходили протесты против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, власти также отключали интернет. Правда, на некоторое время.

Обратите внимание! В России 31 января повторно прошли протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Силовики, как и 23 января, жестоко задерживали протестующих. Количество задержанных превысило 5,4 тысячи. Подробнее – читайте по ссылке.