Дмитрий Песков – спикер Владимира Путина – назвал это якобы "посягательством на российский регион". Он подчеркнул, что в Кремле "анализируют" слова Зеленского о деоккупации Крыма. Прокремлевский пропагандист также сделал истерическое заявление о "киевском режиме", который якобы посягнул на российскую территорию.

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Заявление Зеленского

У оккупантов так "запылало" из-за выступления Владимира Зеленского в Верховной Раде в среду, 1 декабря. Украинский лидер отметил, что впервые за время оккупации полуострова Украина борется за Крым "не на билбордах, а на всех международных площадках и встречах".

Мы боремся за временно оккупированное сознание наших граждан, поэтому запустили вещание для ВОТ. Это наша земля. Освободить ее – наша цель. Никто не сделает этого вместо нас. Это наша философия,

– подчеркнул Зеленский.

Зеленский отметил, что впервые приняли Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Президент напомнил: страна-агрессор оккупировала 27 тысяч километров нашей территории. Это – больше, чем некоторые страны Европы и мира.

В то же время Украина борется не за гектары, а за своих граждан. Президент подчеркнул, что именно Крымская платформа должна стать фундаментом для деоккупации полуострова.