О санкциях сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе. Она подчеркнула, что речь идет не только об этих двух медиа, но и об их дочерних компаниях.

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В ЕС назвали влияние этих медиа токсичным

Они больше не смогут распространять свою ложь, чтобы оправдать войну Путина. Мы разрабатываем инструменты для запрета их токсичной и вредной дезинформации в Европе,

– сказала фон дер Ляйен.

Также в Евросоюзе закрыли для российских самолетов небо. То есть они не смогут взлетать, приземляться или лететь над территорией ЕС. Это касается и самолетов олигархов.

Санкции ввели и против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Его в этой войне тоже признали агрессором, так что против режима будут жесткие санкции.