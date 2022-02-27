Про санкції повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі. Вона наголосила, що мовиться не лише про ці два медіа, а й про їхні дочірні компанії.

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У ЄС назвали вплив цих медіа токсичним

Вони більше не зможуть поширювати свою брехню, щоб виправдати війну Путіна. Ми розробляємо інструменти для заборони їх токсичної та шкідливої дезінформації в Європі,

– сказала фон дер Ляєн.

Також у Євросоюзі закрили для російських літаків небо. Тобто вони не зможуть злітати, приземлятись або летіли над територією ЄС. Це стосується і літаків олігархів.

Санкції ввели і проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Його у цій війні теж визнали агресором, отож проти режиму будуть жорсткі санкції.

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