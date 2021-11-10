Самопроголошений президент Олександр Лукашенко удає, ніби він не має жодного стосунку до того, що відбувається. Диктатор стверджує, що мігранти самі якось організовуються і штурмують Європейський Союз.

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Ба більше, він ще й у відповідь звинуватив Польщу у тому, що Варшава ніби спеціально розташувала військових, щоб влаштувати провокацію і не пускати біженців до себе.

За яким сценарієм може діяти Польща

Однак вже з'являються ознаки того, що організований мінською владою транзит біженців може рикошетом вдарити в самого Лукашенка. Польща за допомогою прикордонників і колючого дроту зробила значно щільнішим свій східний кордон й знизила його пропускну здатність.

Це призвело до того, що на білоруському боці починають утворюватися "табори" з біженців. Вони ж не тільки на кордоні. Мігранти сплять у місцевих торгових центрах, чи у дворах, що додає роботі правоохоронцям і підвищує рівень роздратування населення.

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У Польщі заявили, що взагалі не виключають сценарію повного закриття кордону з Білоруссю через ситуацію з мігрантами. Тож, що тоді Лукашенку робити з тими нелегалами. Лукашенко розділяє табори мігрантів на потоки в Польщу та в Литву.

Тільки за останню ніч білоруські прикордонники перекинули до кордону з Литвою близько п’яти сотень нелегальних мігрантів з Близького Сходу, які раніше знаходилися на кордоні Польщі. Людей привезли військовими машинами, після чого вони й там отаборилися.

Як діють у Європі

То що робити з мігрантами на порозі? Нині це питання розв'язують у Європейському Союзі. Там близькі до введення нових санкцій проти Білорусі.

Серед високопосадовців, які мають потрапити під європейські обмеження, називають міністра закордонних справ Володимира Макея. Це через те, що його міністерство звинувачують у масовій видачі білоруських віз в державах, з яких Лукашенко звозить біженців.

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Також готують нові санкції проти авіакомпанії "Белавіа". ЄС раніше заборонив їй відвідувати повітряний простір та аеропорти ЄС після того, як Мінськ змусив літак Ryanair приземлитися, щоб заарештувати опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича.

Тепер європейці планують заборонити авіакомпанії орендувати літаки в ірландських, румунських та данських компаній. Однак у ЄС ведуться дебати з приводу того, чи мають санкції застосовуватися лише до нових договорів оренди чи також до чинних контрактів.

У німецькому парламенті, країні, яка неохоче очікує бачити Україну в ЄС, запропонували розміщувати біженців у нас. Мабуть, для того, аби й мігранти також чекали разом з українцями день приєднання до Європейського союзу.

Що робить Україна

Зазначу, що соціал-демократи в німецькому Бундестазі є найбільшою фракцією, а їхній лідер Олаф Шольц має очолити новий уряд замість Ангели Меркель. Що про це думають в Україні? Сьогодні в Києві збиралась Рада з національної безпеки, яка обговорювала ймовірний сценарій штурму кордону. Там обговорювали ідею німецьких соціал-демократів.

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Україна посилює захист на кордоні з Білоруссю. Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін заявив, що ми готові до провокацій. Якщо поляки та литовці не пускатимуть біженців до себе, то білоруська влада теж не поспішатиме їх утримувати. Тож є ймовірність того, що мігрантів підкинуть під українські кордони.

Які наміри в Кремля

От тільки провокацій з білоруського боку на восьмому році боротьбі з російською агресією нам і не вистачало. Тим паче, що Росія потайки перекидає до кордону з Україною танки. Про це повідомляє агентство Bloomberg. Журналісти отримали такі дані з аналізу британської розвідувальної компанії.

Полігон, який розташований за 250 кілометрів від українського кордону, відомий тим, що під час весняного загострення на кордоні Росія також активно стягувала туди свої війська.

Проте якщо Кремль таки продовжує нарощувати там сили, то нині він робить це приховано. Що може свідчити про наміри не залякати, а створити активну загрозу для України і Європи.

Російські та білоруські бомбардувальники почали разом патрулювали авіапростір на кордоні Білорусі. У білоруському міноборони зазначили, що тепер це відбуватиметься регулярно.