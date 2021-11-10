Польша не сообщала Москве о задержании российского гражданина, но должна это сделать в ближайших 3 дня.

Важная ночь: Польша задержала всех мигрантов, которые прорвались ночью через границу

Польша видит российский след в миграционном кризисе в ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая 9 ноября в сейме, заявил, что движущая сила нынешнего миграционного кризиса находится в Москве. По словам Моравецкого, официальный Александр Лукашенко – только исполнитель задач, которые ставит перед ними российский президент Владимир Путин.

Ранее у польского министра внутренних дел Мариуша Каминского не было сомнений, что Беларусь осуществляет такую ​​враждебную миграционную политику против ЕС с легкой руки России. Главной целью президента России Владимира Путина в контексте миграционного кризиса на польско-белорусской границе является продолжительная дестабилизация ситуации в Центрально-Восточной Европе.

Россия традиционно все опровергает

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал слова Моравецкого неприемлемыми.

Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия ответственна за эту ситуацию.

– сказал Песков.

Он также сказал, что на польско-белорусскую границу надвигается гуманитарная катастрофа.

В чем обвиняют режим Лукашенко

Запад уверен, что тысячи выходцев из Ирана, Ирака и Сирии организованно свезли на границу, чтобы затем вытеснить их на территорию Евросоюза. Такое решение, как считают, принял президент Беларуси.

Сам Лукашенко заявил, что транзит беженцев совершает некая "европейская мафиозная структура". И предостерег Польшу от провокаций на границе.