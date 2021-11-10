Наразі Польща не повідомляла Москві про затримання російського громадянина, але має це зробити у найближчі 3 дні.

Важливо Важка ніч: Польща затримала усіх мігрантів, які прорвалися вночі через кордон

Польща бачить російський слід у міграційній кризі в ЄС

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, виступаючи 9 листопада у сеймі, заявив, що рушійна сила нинішньої міграційної кризи перебуває у Москві. За словами Моравецького, офіційний Олександр Лукашенко – лише виконавці завдань, які ставить перед ними російський президент Володимир Путін.

Раніше польський міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський немає сумнівів, що Білорусь здійснює таку ворожу міграційну політику проти ЄС з легкої руки Росії. Головною метою президента Росії Володимира Путіна у контексті міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні є тривала дестабілізація ситуації в Центрально-Східній Європі.

Росія традиційно все спростовує

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав слова Моравецького неприйнятними.

Ми вважаємо абсолютно безвідповідальними та неприйнятними слова прем'єр-міністра Польщі про те, що Росія відповідальна за цю ситуацію,

– сказав Пєсков.

Він також сказав, що на польсько-білоруському кордоні насувається гуманітарна катастрофа.

У чому звинувачують режим Лукашенка

Захід упевнений, що тисячі вихідців з Ірану, Іраку та Сирії організовано звезли на кордон, щоб потім витіснити їх на територію Євросоюзу. Таке рішення, як вважають, ухвалив президент Білорусі.

Сам Лукашенко заявив, що транзит біженців здійснює якась "європейська мафіозна структура". І застеріг Польщу від провокацій на кордоні.