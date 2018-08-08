11:31
8 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 14°C
  • четверг
    27°C 19°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    29°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИСТЕРИОЗ В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Судный день Патриарха Кирилла. Российский Диснейленд
Вєсті Кремля
21:17, 7 августа
Вести.UA. Где пропал Порошенко. Ляшко готов стать братом Добкина
Вєсті.UA
19:29, 7 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЛИСТЕРИОЗ В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Кремлевский пропагандист Филлипс устроил провокацию в посольстве Грузии: появилось видео

102 Читати новину українською
Пропагандист Грэм Филлипс устроил провокацию в посольстве Грузии в Лондоне
Пропагандист Грэм Филлипс устроил провокацию в посольстве Грузии в Лондоне / Фото из открытых источников

В 10-ю годовщину начала российско-грузинской войны британский псевдожурналист Грэм Филлипс ворвался в здание посольства Грузии в Лондоне, где его задержала полиция.

Случай произошел вечером 7 августа. Видео с места события в своем Facebook обнародовало Radio Tbilisi.

Смотрите также: Пропагандисты Кремля оконфузились, показав, кому на самом деле принадлежит Крым

Детали инцидента рассказала посол Грузии в Великобритании Тамара Беручашвили, сообщает 1tv.

Филипс, который работает на российские пропагандистские каналы Russia Today и телеканал "Звезда" ворвался на выставку о российско-грузинской войне 2008 года, которая проходила в помещения дипмиссии.

По словам грузинских дипломатов, он выкрикивал антигрузинськие и антинатовские лозунги.

Посольство стало жертвой российской агрессии, потому что в него внезапно вторгся человек с камерой, которій агрессивно выкрикивал, что это пропаганда,
– отметила посол Грузии в Великобритании.

На видео видно, как Филипса задерживает полиция. Известно, что против него уже начали расследование.

 

Теги: Великобритания Новости России Лондон война журналисты Российская пропаганда Новости Грузии
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Ко дню альпиниста: 7 скал Украины, которые может преодолеть каждый
сегодня, 11:00 Ко дню альпиниста: 7 скал Украины, которые может преодолеть каждый
Настя Сукач 325
ЧМ-1966 по футболу: сыщик с холодным носом, охота на Пеле, ограбление века и Сталинград
сегодня, 10:01 ЧМ-1966 по футболу: сыщик с холодным носом, охота на Пеле, ограбление века и Сталинград
Расценки взяток, которые требует полиция "ЛНР"
сегодня, 08:40 Расценки взяток, которые требует полиция "ЛНР"
Ольга Черненко
Почему Чечня не подвластна "всесильным" спецслужбам России
7 августа, 23:00 Почему Чечня не подвластна "всесильным" спецслужбам России
Павло Казарін
Що буде, якщо Захарченко залишиться на "дірявому" троні
7 августа, 22:01 Що буде, якщо Захарченко залишиться на "дірявому" троні
Олексій Чибісов
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Одного из террористов задержали, — СМИ
 14 ноября 2015 , 01:45
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук