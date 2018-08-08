Кремлевский пропагандист Филлипс устроил провокацию в посольстве Грузии: появилось видео
В 10-ю годовщину начала российско-грузинской войны британский псевдожурналист Грэм Филлипс ворвался в здание посольства Грузии в Лондоне, где его задержала полиция.
Случай произошел вечером 7 августа. Видео с места события в своем Facebook обнародовало Radio Tbilisi.
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Детали инцидента рассказала посол Грузии в Великобритании Тамара Беручашвили, сообщает 1tv.
Филипс, который работает на российские пропагандистские каналы Russia Today и телеканал "Звезда" ворвался на выставку о российско-грузинской войне 2008 года, которая проходила в помещения дипмиссии.
По словам грузинских дипломатов, он выкрикивал антигрузинськие и антинатовские лозунги.
Посольство стало жертвой российской агрессии, потому что в него внезапно вторгся человек с камерой, которій агрессивно выкрикивал, что это пропаганда,
– отметила посол Грузии в Великобритании.
На видео видно, как Филипса задерживает полиция. Известно, что против него уже начали расследование.