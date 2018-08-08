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Кремлівський пропагандист Філіпс влаштував провокацію у посольстві Грузії: з'явилось відео

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Пропагандист Грем Філліпс влаштував провокацію у посольстві Грузії у Лондоні
Пропагандист Грем Філліпс влаштував провокацію у посольстві Грузії у Лондоні / Фото із відкритих джерел

У 10-ту річницю початку російсько-грузинської війни британський псевдожурналіст Грем Філліпс увірвався до будівлі посольства Грузії у Лондоні, де його затримала поліція.

Випадок стався ввечері 7 серпня. Відео з місця події у своєму Facebook оприлюднило Radio Tbilisi.

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Деталі інциденту розповіла посол Грузії у Великобританії Тамара Беручашвілі, інформує 1tv.

Філіпс, який працює на російські пропагандистські канали Russia Today та телеканал "Звезда" увірвався на виставку про російсько-грузинську війну 2008 року, яка відбувалась у приміщення дипустанови.

За словами грузинських дипломатів, він вигукував антигрузинські та антинатівські гасла.

Посольство стало жертвою російської агресії, тому що в нього раптово вторглася людина з камерою, яка агресивно викрикувала, що це пропаганда,
– зазначила посол Грузії у Великобританії.

На відео видно, як Філіпса затримує поліція. Відомо, що проти нього уже розпочали розслідування.

Що таке російсько-грузинська війна?
7 серпня 2008 року розпочалася російсько-грузинська війна. Російські регулярні війська вторглися у Грузію, перетнувши кордон країни через Рокський тунель. Через потужні обстріли з боку осетинських сепаратистів та російських військових увечері 7 серпня грузинські війська увійшли до Цхінвалі і почали там спецоперацію. Російська армія незаконно вторглася до Грузії щонайменше на 19-20 годин раніше від початку грузинської операції. Офіційно Москва досі заявляє, що її військові зайшли в Грузію лише 8 серпня, після того, як Тбілісі розпочав військову операцію в Цхінвальському регіоні.

Теги: Новини Росії Новини Грузії Російська пропаганда журналісти війна Великобританія Лондон
Джерело: 24 Канал
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