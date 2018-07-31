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Пропагандисти Кремля сконфузилися, показавши, кому насправді належить Крим

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Севастополь, Україна: окупанти та їхні пропаганлисти показали на весь світ, кому належить Крим (ілюстративне фото)
Севастополь, Україна: окупанти та їхні пропаганлисти показали на весь світ, кому належить Крим (ілюстративне фото) / Соцмережі

Одна із російських інформаційних агенцій, що входить до так званого кремлівського пулу, завжди їздить за першими особами Росії та яскраво висвітлює їхню діяльність, однак цього разу так звані "журналісти" забули про існування геотегів.

Конфуз помітив користувач Twitter Василь Максимов, який і опублікував відповідне фото.

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Так, на кадрах показано один із епізодів візиту "прем'єр-міністра" Росії Дмитро Медведєва до окупованого Криму – зокрема він бере участь у спуску на воду пасажирського судна нового покоління "Комета 120М".

Щоправда, судячи зі світлини, пропагандисти забули про існування геотегів, відтак на фотографії зазначено, що подія відбувається у Севастополі, Україна.

Додамо, що згодом вони усе ж виправилися та видалили не лише геотег, а й усі незручні для них коментарі, але деякі, що свідчать про конфуз, усе ж залишилися.

Медведєв, Крим, Росія, конфуз, окупація, Севастополь, Україна
Зрештою окупанти виправилися, але коментарі про конфуз залишилися 

Нагадаємо, "прем’єр-міністр" Росії Дмитро Медведєв перебував у Криму 28 та 29 липня. Тут він брав участь у концерті, присвяченому 1030-літтю Хрещення Русі, а також у параді до Дня Військово-морського флоту Росії.

 

Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Новини політики Російська пропаганда ЗМІ Дмитро Медведєв
Джерело: 24 канал
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