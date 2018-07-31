Пропагандисти Кремля сконфузилися, показавши, кому насправді належить Крим

Одна із російських інформаційних агенцій, що входить до так званого кремлівського пулу, завжди їздить за першими особами Росії та яскраво висвітлює їхню діяльність, однак цього разу так звані "журналісти" забули про існування геотегів.

Конфуз помітив користувач Twitter Василь Максимов, який і опублікував відповідне фото.

Читайте також: У Росії ухвалили обурливий документ щодо Криму

Так, на кадрах показано один із епізодів візиту "прем'єр-міністра" Росії Дмитро Медведєва до окупованого Криму – зокрема він бере участь у спуску на воду пасажирського судна нового покоління "Комета 120М".

Щоправда, судячи зі світлини, пропагандисти забули про існування геотегів, відтак на фотографії зазначено, що подія відбувається у Севастополі, Україна.

Просто обратите внимание на геотег )

В ТАССе кому-то надавали по шапке. А ведь все правильно указали. Но уже удалили, вместе со всеми коментами. pic.twitter.com/EiasaWrZKp — VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) 30 July 2018

кстати, отдыхающие в крыме, вы в курсе, что если у вас включена геолокация, твиттер показывает, что вы на Украине )) — Северный Ветер (@severnyi_veter_) 29 July 2018

Додамо, що згодом вони усе ж виправилися та видалили не лише геотег, а й усі незручні для них коментарі, але деякі, що свідчать про конфуз, усе ж залишилися.



Зрештою окупанти виправилися, але коментарі про конфуз залишилися

Нагадаємо, "прем’єр-міністр" Росії Дмитро Медведєв перебував у Криму 28 та 29 липня. Тут він брав участь у концерті, присвяченому 1030-літтю Хрещення Русі, а також у параді до Дня Військово-морського флоту Росії.