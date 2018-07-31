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Пропагандисты Кремля оконфузились, показав, кому на самом деле принадлежит Крым

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Севастополь, Украина: оккупанты и их пропагандисты показали на весь мир, кому принадлежит Крым (иллюстративное фото)
Севастополь, Украина: оккупанты и их пропагандисты показали на весь мир, кому принадлежит Крым (иллюстративное фото) / Соцсети

Одно из российских информационных агентств, которое входит в так называемый кремлевский пул, всегда ездит за первыми лицами России и ярко освещает их деятельность, однако на этот раз так называемые "журналисты" забыли о существовании геотегов.

Конфуз заметил пользователь Twitter Василий Максимов, который и опубликовал соответствующее фото.

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Так, на кадрах показан один из эпизодов визита "премьер-министра России Дмитрий Медведева в оккупированный Крым – в частности он участвует в спуске на воду пассажирского судна нового поколения "Комета 120М".

Правда, судя по фотографии, пропагандисты забыли о существовании геотегов, поэтому на фотографии указано, что событие происходит в Севастополе, Украина.

Добавим, что впоследствии они все же исправились и удалили не только географическую метку, но и все неудобные для них комментарии, но некоторые, свидетельствующие о конфузе, все же остались.

Медведєв, Крим, Росія, конфуз, окупація, Севастополь, Україна
В конце концов оккупанты исправились, но комментарии о конфузе остались

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев находился в Крыму 28 и 29 июля. Здесь он принимал участие в концерте, посвященном 1030-летию Крещения Руси, а также в параде ко Дню Военно-морского флота России.

 

Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Новости политики Дмитрий Медведев СМИ Российская пропаганда
Источник: 24 канал
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