Пропагандисты Кремля оконфузились, показав, кому на самом деле принадлежит Крым
Одно из российских информационных агентств, которое входит в так называемый кремлевский пул, всегда ездит за первыми лицами России и ярко освещает их деятельность, однако на этот раз так называемые "журналисты" забыли о существовании геотегов.
Конфуз заметил пользователь Twitter Василий Максимов, который и опубликовал соответствующее фото.
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Так, на кадрах показан один из эпизодов визита "премьер-министра России Дмитрий Медведева в оккупированный Крым – в частности он участвует в спуске на воду пассажирского судна нового поколения "Комета 120М".
Правда, судя по фотографии, пропагандисты забыли о существовании геотегов, поэтому на фотографии указано, что событие происходит в Севастополе, Украина.
Добавим, что впоследствии они все же исправились и удалили не только географическую метку, но и все неудобные для них комментарии, но некоторые, свидетельствующие о конфузе, все же остались.
В конце концов оккупанты исправились, но комментарии о конфузе остались
Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев находился в Крыму 28 и 29 июля. Здесь он принимал участие в концерте, посвященном 1030-летию Крещения Руси, а также в параде ко Дню Военно-морского флота России.