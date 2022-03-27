В частности, тему о присоединении к России уже начали активно "разгонять" в местных медиа. Об этом в эфире 24 канала сообщил основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский.

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В России продолжаются дискуссии

По его словам, так называемые главари оккупированных территорий Луганской Леонид Пасечник и Донецкой областей Денис Пушилин (пока не сделал официального заявления по референдуму – 24 канал) лоббируют решение о присоединении к России через определенных депутатов госдумы, часто бывают на оккупированных территориях.

Впрочем, как отметил Лисянский, в России продолжаются по этому поводу дискуссии. К примеру, депутаты госдумы Александр Калашников и Константин Затулин заявили, что не на повестке дня.

Кремль хочет больше

По его словам, они ссылаются на то, что из ОРДЛО уехали многие жители, поэтому пока референдум неуместен. Однако, по мнению Лисянского, они передают незаконным вооруженным формированием – что будут обсуждать это, когда они выйдут на улицы Луганской и Донецкой областей.

То есть Кремлю не интересно, чтобы они принимали только ОРДЛО. Кремлю интересно присоединить полностью Луганскую и Донецкую область,

– заметил Лисянский.

Фактически они уже присоединены

Впрочем, он также отметил, что территории ОРДЛО фактически уже давно присоединены к России. Еще с 2017 года они были отнесены к оперативному управлению в Ростовскую область. Кроме того, ее военным куратором является Южный военный округ России.

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Более того, перед войной было принято несколько указов, которыми упростили пересечение границы. А позже признали товары, производимые на оккупированных Россией территориях.

Там выступают за присоединение к России занимающие какие-то должности. Они понимают, что им не интересно оставаться просто непризнанными формированиями. И решили это сделать, пока идет война и есть неоднозначная ситуация с политической поддержкой России,

– добавил Лисянский.

По его словам, псевдоруководство оккупированных территорий уверяет российское, что присоединив эти территории – у Путина будет что продать на внутриполитическом рынке, чтобы оправдать ситуацию с военной агрессией в Украине.

Лисянский рассказал о дискуссиях по присоединению оккупированных территорий к России: смотрите видео