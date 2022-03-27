Зокрема тему щодо приєднання до Росії уже почали активно "розганяти" у місцевих медіа. Про це в ефірі 24 каналу повідомив засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський.

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У Росії тривають дискусії

За його словами, так звані ватажки окупованих територій Луганської та Донецької областей Леонід Пасічник і Денис Пушилін (поки не зробив офіційної заяви щодо референдуму – 24 канал) лобіюють рішення про приєднання до Росії через певних депутатів Держдуми, які часто бувають на окупованих територіях.

Втім, як зазначив Лисянський, у Росії тривають щодо цього дискусії. До прикладу, депутати держдуми Олександр Калашников та Костянтин Затулін заявили, що це не на часі.

Кремль хоче більше

За його словами, вони посилаються на те, що з ОРДЛО виїхали багато мешканців, тому поки референдум недоречний. Однак, на думку Лисянського, так вони передають незаконним збройним формуванням – що обговорюватимуть це, коли вони вийдуть на вулиці Луганської та Донецької областей.

Тобто Кремлю не цікаво, щоб вони приймали тільки ОРДЛО. Кремлю цікаво приєднати повністю Луганську та Донецьку область,

– зауважив Лисянський.

Фактично вони вже приєднані

Втім, він також зазначив, що території ОРДЛО фактично вже давно приєднані до Росії. Ще з 2017 року їх віднесли до оперативного керування в Ростовську область. Крім того, її військовим куратором є Южний воєнний округ Росії.

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Ба більше, перед війною ухвалили кілька указів, якими спростили перетин кордону. А пізніше визнали товари, які виробляються на окупованих Росією територіях.

Там виступають за приєднання до Росії ті, хто займає якісь посади. Вони розуміють, що їм не цікаво залишатися просто невизнаними формуваннями. І вирішили це зробити, поки триває війна і є неоднозначна ситуація з політичною підтримкою Росії,

– додав Лисянський.

За його словами, псевдокерівництво окупованих територій запевняє російське, що приєднавши ці території – Путін матиме що продати на внутрішньополітичному ринку, аби виправдати ситуацію з військовою агресією в Україні.

Лисянський розповів про дискусії щодо приєднання окупованих територій до Росії: дивіться відео