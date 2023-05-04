Зачем это нашему государству? Чтобы показать, что Кремль незащищен? Да, это интересная версия. Но выходит, что Украина в военном плане переигрывает Россию, потому что способна запустить дрон над главным зданием России. Это, конечно, очень символическая вещь. Об этом 24 Канала сказал бывший агент КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Кто мог подготовить акцию

По словам Жирнова, вряд ли "атаку" совершила Украина. Дело в том, что это того же плана диверсия, как это было в Дягилеве и Энгельсе. Важно было не то, какие разрушения произошли, а то, что на два стратегических аэродрома бомбардировочной авиации России могут долететь дроны. Эти объекты не защищены. Такая же ситуация сейчас с главным зданием России.

Что касается Кремля, говорит экс-агент КГБ, ему акция очень невыгодна. Кремль сейчас использует ее, чтобы продвигать какие-то свои нарративы. Но задержка с 3 утра до 14:30 дня, когда там не знали, как реагировать, доказывает, что это, вероятнее всего, сделал не Кремль.

Если это сделал Кремль, ему это вспять и возвращается. Чем занимается Николай Патрушев? Чем занимается Александр Бортников? Чем занимается Дмитрий Кочнев? Чем занимается комендант Кремля? Чем занимается Владимир Путин, если к нему прилетает дрон – в главную резиденцию главы российского государства,

– акцентирует Жирнов.

По мнению Жирнова, акцию могли устроить партизаны по типу Игоря Гиркина. Это мог быть "клуб недовольных патриотов". Учитывая реакцию, можно сделать вывод, что цель была такой: спровоцировать Россию на более жесткую форму ведения войны с Украиной. Все крики Дмитрия Медведева, Вячеслава Володина, Дмитрия Пескова – это абсолютная истерия. Они предлагают разбомбить Украину ядерными бомбами. Сделать то, чего раньше Россия либо не делала, либо не отважилась сделать.

Выгодно это тем, кто в оппозиции Путину со стороны "партии войны" – Игори Гиркины, Евгении Пригожины, Александры Дугины, Константины Малофеевы. Они давят на официальный Кремль – на Владимира Путина, на Николая Патрушева, на Сергея Шойгу, на Валерия Герасимова – чтобы с большим напряжением вести атаки.

– говорит бывший сотрудник Службы внешней разведки России.

Совершенно очевидно, что это нарратив Гиркина. Становится понятно, что тот негатив в отношении официальных властей, который создается этой акцией – показано, что Кремль незащищен, федеральные службы безопасности, комендатура и ПВО Москвы не работают – это то, что Гиркин говорит каждый день.

"Он их критикует именно в этом плане. Он говорит: "У вас повсюду дыры, у вас не хватает того, вы неправильно ведете войну, вы все неправы, генералы идиоты, нужно ставить меня и моих людей". Как по мне, это самая вероятная версия", – подытожил Жирнов.

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