Об этом украинский президент сообщил во время вечернего обращения в ночь на 12 марта. Он добавил, что вышеупомянутая информация – не проверена, но этот факт бесспорный, сообщает 24 канал.

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Оккупанты ничего так и не поняли

Зеленский подчеркнул: если заблудшие оккупанты оправдывают свои неудачи чем-то другим – это значит, что за 16 дней войны, они так ничего и не поняли.

Что ж, мы не расстраиваемся. Мы – готовы объяснять. Просвещать оккупантов до полного понимания ими, кто они есть и куда именно должны держать путь. Из Украины,

– подчеркнул президент.

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