Наприкінці 2021 року західні ЗМІ частіше висловлювали побоювання, що російська агресія проти України може перерости в широкомасштабне вторгнення. Колективний Захід відповів, що у разі ескалації застосує проти Кремля безпрецедентні санкції, на які не наважувався з 2014 року.

К теме Евросоюз заявил о готовности ввести санкции, которые "дорого обойдутся" России

Варто зазначити, що американські та японські санкції суттєво гальмують авіапромислові проєкти Росії. Однак поки залишають для неї можливості закуповувати товари, які використовуються у військових розробках.

Російські пілоти "спалились"

Центральна державна російська інформаційна агенція ТАРС 9 грудня 2021 року повідомила, що до кінця 2022 року планують завершити сертифікацію середньомагістрального пасажирського літака МС-21 з російським двигуном ПД-14.



Літак МС-21 оснащений американським двигуном / Фото ОАК

Однак під час моніторингу соцмереж російських пілотів ми помітили фотографії за 9 грудня 2021 року з такими коментарями: "МС-21 на стоянці льотно-дослідницького інституту імені Громова в Московській області. Цей літак випущений у 2018 році та оснащений американськими двигунами".

Як санкції могли б загальмувати авіагалузь

Цікаво, що у січні 2019 року у виданні "Коммерсантъ" опублікували матеріал, де звернули увагу на санкції США та Японії проти Кремля. Там мовилось, що на російське авіабудівне підприємство припинили постачати матеріали, які необхідні для виробництва крила МС-21.

Саме тому, якщо санкції діятимуть далі, Росії доведеться або замінити матеріал на метал, що погіршить характеристики літака, або ж взагалі закрити цей проєкт.

У 2020 році російські ЗМІ також звертали увагу, що найскладніша та найдорожча деталь у нових російських літаках МС-21 – це американський двигун компанії Pratt&Whitney. Заборона його постачання могла або поставити хрест на російському проєкті, або загальмувати його на роки.

Читайте также В январе сенат США проголосует за санкции против "Северного потока-2", – СМИ

В авіабудівництві ще є прогалини

Якщо для пасажирських літаків Росія активно шукає альтернативу та змушена вкладати великі суми в розробку та сертифікацію, то в інших галузях авіавиробництва все ще залишаються прогалини.

Волонтери InformNapalm звертали увагу, що менш габаритні російські літальні апарати, такі як безпілотники "Орлан-10", базуються на деталях виробництва США, Німеччини, Японії та інших країн.



Російський "Орлан-10", збитий українськими військовими на сході України / Фото Штаб ООС

З головного – Росія все ще не змогла знайти альтернативи двигунам внутрішнього згоряння японського виробника SAITO.

Санкції на постачання цих двигунів могли б значно пригальмувати спроможності Росії щодо відновлення парку основного типу безпілотників російської армії. Оскільки відомо, що "Орлани-10" найактивніше використовують військові Росії саме під час агресії на сході України.