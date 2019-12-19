Крестьянин на Тернопольщине в расколотом полене нашел герб Украины

Необычная история произошла с жителем села Бильче-Золотое, что на Тернопольщине. Он разрубил пополам полено, а там очертания трезубца.

Мужчина рубил дрова на зиму и вдруг на двух половинках древесины увидел герб и надпись "Слава Украине". Находку семья передала в местную библиотеку, сообщает 0352.ua.

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Краеведы и историки предполагают — надпись вырезали воины УПА, а со временем она вросла в дерево. В округе действовало подполье повстанцев во времена второй мировой войны.

Лесоводы и экологи удивляются выходке природы. Бревно хотят отдать на экспертизу, чтобы определить, когда отчеканили трезубец и как это делали. Местные жители считают это настоящим чудом. Говорят, если бы хозяин расколол колоду в другом месте то о трезубце и лозунге повстанцев никто бы и не узнал.

Кто-то это сделал в определенный период времени. Затем древесина как-то специфически обросла эту надпись и потом его так рубили, что удалось расколоть и увидеть эту надпись. Выглядит так, будто и неестественно, а из области фантастики,

– сказал директор Чертковского лесного хозяйства Василий Фреяк.

Смотрите видео о находке на Тернопольщине: