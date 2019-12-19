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      Селянин на Тернопільщині у розколотому поліні знайшов герб України

      1580 Читать новость на русском
      Знахідка на Тернопільщині / 0382.ua

      Незвична історія сталася із жителем села Більче-Золоте, що на Тернопільщині. Він розрубав навпіл поліно, а там обриси тризуба.

      Чоловік рубав дрова на зиму і раптом на двох половинках деревини побачив герб і напис "Слава Україні". Знахідку родина передала до місцевої бібліотеки, повідомляє 0352.ua.

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      Краєзнавці та історики припускають — напис вирізали вояки УПА, а з часом він вріс у дерево. В окрузі діяло підпілля повстанців у часи другої світової війни.

      Лісівники та екологи дивуються витівці природи. Колоду хочуть віддати на експертизу, аби визначити, коли викарбували тризуб і як це робили. Місцеві жителі вважають це справжнім дивом. Говорять, якби господар розколов колоду в іншому місці то про тризуб і гасло повстанців ніхто б і не довідався.

      Хтось це зробив в певний період часу. Потім деревина якось специфічно обросла цей напис і потім його так рубали, що вдалося розколоти і побачити цей напис. Виглядає так, ніби й неприродньо, а з області фантастики,
      – сказав директор Чортківського лісового господарства Василь Фреяк.

      Дивіться відео про знахідку на Тернопільщині: 

       

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      Теги: Новини України Тернопіль Історія
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