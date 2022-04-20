В большинстве своем они занимаются записью видео, где расстреливают дорожные знаки или здания. Об этом в эфире 24 канала рассказал сокомандир полка ССО "Азов Киев" Максим Жорин.

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Он отметил, что наконец-то недавно видел видео, когда возле кадыровцев упал снаряд.

Тогда они показали свое настоящее "кадыровское нутро" – кричали, как свиньи, бегали с испуга,

– подчеркнул украинский защитник.

Кадыровцы не участвуют в боях на первой линии. Как пошутил Жорин, их можно оценить только как "медиа специалистов".

По его словам, Россия пытается постоянно держать в районе Мариуполя всего 14 – 15 тысяч своих военных.

Несмотря на то, что украинских защитников там меньше в несколько раз, они уверенно уничтожают врагов, поэтому России приходится передислоцировать туда новых бойцов, которые также вскоре терпят удар.

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