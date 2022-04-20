Здебільшого вони займаються записуванням відео, де розстрілюють дорожні знаки або будівлі. Про це в ефірі 24 каналу розповів співкомандир полку ССО "Азов Київ" Максим Жорін.

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Він зазначив, що нарешті нещодавно бачив відео, коли біля кадирівців впав снаряд.

Тоді вони показали своє справжнє "кадировське нутро" – кричали, як свині, бігали з переляку,

– підкреслив український захисник.

Кадирівці не беруть участі в боях на першій лінії. Тож, як пожартував Жорін, що їх можна оцінити лише як "медіаспеціалістів".

За його словами, загалом Росія намагається постійно тримати у районі Маріуполя 14 – 15 тисяч своїх військових.

Попри те, що українських захисників там менше у декілька разів, вони впевнено нищать ворогів, тож Росії доводиться передислоковувати туди нових бійців, які також невдовзі зазнають удару.

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