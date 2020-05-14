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Криклий снова заговорил о полном отказе от маршруток

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Владислав Криклий
Владислав Криклий / Getty images

Министр инфраструктуры Владислав Криклий предлагает отказаться от маршрутных такси, а заменить их на автобусы и электробусы. Соответствующий законопроект должны доработать в мае-июне и подать в Верховную Раду.

Об этом он заявил в эфире 24 канала и отметил, что Украине давно надо брать пример у европейской модели, когда города могут фактически заказывать транспортные услуги.

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"Коммунальные предприятия смогут заказывать у частного перевозчика автобус или электробус, которые будут обслуживать с сервисом и гарантией. Эти все вещи мы проработали в соответствующем законопроекте с Ассоциацией городов. Они предлагают внести определенные корректировки, чтобы на начальных этапах это была добровольно", – рассказал министр.

Он уверен, что крупные города точно поддержат такую ​​идею, ведь это удобно и разгружает город.

Один автобус, занимая меньше места на дороге, сможет перевозить гораздо больше людей, чем несколько маршрутных такси,
– отметил Криклий.

По его словам, для предпринимателей необходимо разработать понятные правила игры, к примеру, чтобы города проводили конкурс по принципу, кто предложит самую дешевую услугу за километр.

"И в результате, все компании, оказывающие транспортные услуги, перейдут прямо на автобусы, они сами откажутся от маршруток... Даты, когда это будет, сказать не могу. Это зависит от Верховной Рады, я не законодательный орган, но хочу, чтобы за май-июнь мы это доработали и как инициативу правительственную подали в Раду", – добавил он.

Возобновление пассажирских перевозок: что известно

  • С 22 мая планируется запуск городских автоперевозок (кроме маршрутных такси) и пригородных перевозок (в пределах одного района).
  • С 29 мая – запуск внутриобластных перевозок. Также до 50% пригородных поездов и 42 пары поездов дальнего следования категории "Интерсити+", "Ночной экспресс". Запуск внутреннего авиасообщения.
  • С 9 июня – запуск межобластных и международных автоперевозок.
  • С 12 июня – запуск 100% пригородных поездов, которые будут курсировать в светлое время суток, а также всех пассажирских поездов согласно графику.
  • После карантина, дата пока неизвестна – запуск поездов международного сообщения и сезонных поездов. Запуск международного авиасообщения в страны, которые открыли аэропорты для принятия или отправления международных рейсов.
Автор: Юлия Гилей
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Транспорт Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Кабинет Министров Украины
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