Криклій знову заговорив про повну відмову від маршруток

Міністр інфраструктури Владислав Криклій пропонує відмовитись від маршрутних таксі, а натомість замінитих їх на автобуси та електробуси. Відповідний законопроєкт мають доопрацювати у травні-червні та подати до Верховної Ради.

Про це він заявив в ефірі 24 каналу та наголосив, що Україні давно треба брати приклад у європейської моделі, коли міста можуть фактично замовляти транспортні послуги.

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"Комунальні підприємства зможуть замовляти у приватного перевізника автобус чи електробус, які будуть обслуговувати із сервісом та гарантією. Ці всі речі ми опрацювали у відповідний законопроєкт з Асоціацією міст. Вони пропонують внести певні корегування, щоб на початкових етапах це була добровільно", – розповів міністр.

Він впевнений, що великі міста точно підтримають таку ідею, адже це зручно і розвантажує місто.

Один автобус, займаючи менше місця на дорозі, зможе перевозити значно більше людей, ніж кілька маршрутних таксі,

– зазначив Криклій.

За його словами, для підпримців необхідно розробити зрозумілі правила гри, до прикладу, аби міста проводили конкурс за принципом, хто запропонує найдешевшу послугу за кілометр.

"І в результаті, всі компанії, які надають транспортні послуги, перейдуть просто на автобуси, вони самі відмовляться від маршруток... Дати, коли це буде, сказати не можу. Це залежить від Верховної Ради, я не законодавчий орган, але хочу, щоб за травень-червень ми це допрацювали і як ініціативу урядову подали до Ради", – додав він.

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