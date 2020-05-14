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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Криклій знову заговорив про повну відмову від маршруток

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Владислав Криклій
Владислав Криклій / Getty images

Міністр інфраструктури Владислав Криклій пропонує відмовитись від маршрутних таксі, а натомість замінитих їх на автобуси та електробуси. Відповідний законопроєкт мають доопрацювати у травні-червні та подати до Верховної Ради.

Про це він заявив в ефірі 24 каналу та наголосив, що Україні давно треба брати приклад у європейської моделі, коли міста можуть фактично замовляти транспортні послуги.

До слова Коли відновлять міжобласне сполучення: ключові фактори

"Комунальні підприємства зможуть замовляти у приватного перевізника автобус чи електробус, які будуть обслуговувати із сервісом та гарантією. Ці всі речі ми опрацювали у відповідний законопроєкт з Асоціацією міст. Вони пропонують внести певні корегування, щоб на початкових етапах це була добровільно", – розповів міністр.

Він впевнений, що великі міста точно підтримають таку ідею, адже це зручно і розвантажує місто.

Один автобус, займаючи менше місця на дорозі, зможе перевозити значно більше людей, ніж кілька маршрутних таксі,
– зазначив Криклій.

За його словами, для підпримців необхідно розробити зрозумілі правила гри, до прикладу, аби міста проводили конкурс за принципом, хто запропонує найдешевшу послугу за кілометр.

"І в результаті, всі компанії, які надають транспортні послуги, перейдуть просто на автобуси, вони самі відмовляться від маршруток... Дати, коли це буде, сказати не можу. Це залежить від Верховної Ради, я не законодавчий орган, але хочу, щоб за травень-червень ми це допрацювали і як ініціативу урядову подали до Ради", – додав він.

Поновлення пасажирських перевезень: що відомо

  • З 22 травня планується запуск міських автоперевезень (крім маршрутних таксі) та приміських перевезень (у межах одного району).
  • З 29 травня – запуск внутрішньообласних автоперевезень. Також до 50% приміських поїздів і 42 пари поїздів далекого сполучення категорії "Інтерсіті+", "Нічний експрес". Запуск внутрішнього авіасполучення.
  • З 9 червня – запуск міжобласних і міжнародних автоперевезень.
  • З 12 червня – запуск 100% приміських поїздів, які курсуватимуть у світлий час доби, а також всіх пасажирських поїздів згідно з графіком.
  • Після карантину, дата наразі невідома – запуск поїздів міжнародного сполучення та сезонних поїздів. Запуск міжнародного авіасполучення в країни, які відкрили аеропорти для прийняття чи відправлення міжнародних рейсів.
Автор: Юлія Гілей
Теги: Карантин в Україні 2020 Транспорт Владислав Криклій Міністерство інфраструктури Кабінет Міністрів України Новини України
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