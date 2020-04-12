16:18
12 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Не оправдал доверия, – Криклий о работе временного главы Укрзализныци

      - Читати новину українською
      Почему уволили временного главу Укрзализныци / Коллаж 24 канала

      На днях Владислав Криклий сказал, что новый исполняющий обязанности главы Укрзализныци Желько Марчек не оправдал доверия и в ближайшее время его уволят. Министр инфраструктуры добавил, что было много вещей, которые не оправдали доверие.

      Криклий назвал ряд решений, которыми он остался недоволен, говорится в интервью "Радио Свобода".

      Биография Словенец Желько Марчек временно возглавил Укрзализныцю: что о нем известно

      Криклий вспомнил о продаже непрофильных активов, которых в Укрзализныце очень много. Речь идет об офисных помещениях, баскетбольных залах, спортивных площадках, санаториях и еще многих других.

      По приблизительным подсчетам, можно высвободить деньги от 8 до 12 миллиардов гривен. А это большие деньги даже для Укрзализныци. И за счет них можно было и запланировать как раз приобретение, в том числе обновление подвижного состава. В этой части провалена откровенно работа членами правления,
      – отметил Криклий.

      Он добавил, что в целом вопросов и замечаний ко временному главе Укрзализныци было очень и очень много.

      Что известно про Желько Марчека: главное

      • Кабинет Министров назначил словенца Желько Марчека временным исполняющим обязанности председателя правления Укрзализныци 5 февраля.
      • Марчек должен был выполнять свои обязанности на должности руководителя Укрзализныци, пока не изберут полноценного председателя правления государственного перевозчика.
      • До назначения на новую должность он был членом правления Укрзализныци. Родился Марчек в городе Марибор (Словения). Имеет диплом экономиста. В структуре Укрзализныци начал работать в 2016 году.
      • Желько Марчек имеет более чем 15-летний опыт управления персоналом. В частности, он почти тринадцать лет занимал руководящие должности в представительства компании McDonald’s в Украине, Румынии и Югославии. Участвовал в проекте реформировании HR-направления в компании "Новая Почта".
       
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Министерство инфраструктуры Владислав Криклий Укрзализниця Деньги
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 15:12 Из-за коронавируса состояние скандального настоятеля лавры Павла ухудшилось, – источник
      Новини України 22116
      сегодня , 09:30 Картинки с Вербным воскресеньем 2020: лучшая подборка
      Традиції 28392
      сегодня , 11:58 Коварство в Вербное воскресенье: на Донбассе боевики убили украинского военного, еще один ранен
      Новини України 12838
      сегодня , 11:33 Коронавирус в Вооруженных силах Украины – последние новости: первый выздоровевший военный
      Новини України 14757
      сегодня , 15:00 Новости о коронавирусе 12 апреля: Вербное воскресенье в карантине, режим катастрофы в США
      Новини України 1963
      сегодня , 12:37 В Украину идут сильные заморозки: где и когда будет холоднее всего
      Новини України 4966
      сегодня , 11:38 Вербное воскресенье и карантин: украинцы несмотря на ограничения идут в храмы – фото и видео
      Новини України 8314
      сегодня , 12:54 Церковная служба в Вербное воскресенье: видео
      Новини України 8266
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 16:00 Как работать в режиме виртуальных встреч: советы профессора школы бизнеса
      Наталія Микольска
      сегодня , 13:15 День космонавтики: Автостопом по галактике
      Євгенія Мазур