Не оправдал доверия, – Криклий о работе временного главы Укрзализныци
На днях Владислав Криклий сказал, что новый исполняющий обязанности главы Укрзализныци Желько Марчек не оправдал доверия и в ближайшее время его уволят. Министр инфраструктуры добавил, что было много вещей, которые не оправдали доверие.
Криклий назвал ряд решений, которыми он остался недоволен, говорится в интервью "Радио Свобода".
Биография Словенец Желько Марчек временно возглавил Укрзализныцю: что о нем известно
Криклий вспомнил о продаже непрофильных активов, которых в Укрзализныце очень много. Речь идет об офисных помещениях, баскетбольных залах, спортивных площадках, санаториях и еще многих других.
По приблизительным подсчетам, можно высвободить деньги от 8 до 12 миллиардов гривен. А это большие деньги даже для Укрзализныци. И за счет них можно было и запланировать как раз приобретение, в том числе обновление подвижного состава. В этой части провалена откровенно работа членами правления,
– отметил Криклий.
Он добавил, что в целом вопросов и замечаний ко временному главе Укрзализныци было очень и очень много.
Что известно про Желько Марчека: главное
- Кабинет Министров назначил словенца Желько Марчека временным исполняющим обязанности председателя правления Укрзализныци 5 февраля.
- Марчек должен был выполнять свои обязанности на должности руководителя Укрзализныци, пока не изберут полноценного председателя правления государственного перевозчика.
- До назначения на новую должность он был членом правления Укрзализныци. Родился Марчек в городе Марибор (Словения). Имеет диплом экономиста. В структуре Укрзализныци начал работать в 2016 году.
- Желько Марчек имеет более чем 15-летний опыт управления персоналом. В частности, он почти тринадцать лет занимал руководящие должности в представительства компании McDonald’s в Украине, Румынии и Югославии. Участвовал в проекте реформировании HR-направления в компании "Новая Почта".
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