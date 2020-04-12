Не оправдал доверия, – Криклий о работе временного главы Укрзализныци

На днях Владислав Криклий сказал, что новый исполняющий обязанности главы Укрзализныци Желько Марчек не оправдал доверия и в ближайшее время его уволят. Министр инфраструктуры добавил, что было много вещей, которые не оправдали доверие.

Криклий назвал ряд решений, которыми он остался недоволен, говорится в интервью "Радио Свобода".

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Криклий вспомнил о продаже непрофильных активов, которых в Укрзализныце очень много. Речь идет об офисных помещениях, баскетбольных залах, спортивных площадках, санаториях и еще многих других.

По приблизительным подсчетам, можно высвободить деньги от 8 до 12 миллиардов гривен. А это большие деньги даже для Укрзализныци. И за счет них можно было и запланировать как раз приобретение, в том числе обновление подвижного состава. В этой части провалена откровенно работа членами правления,

– отметил Криклий.

Он добавил, что в целом вопросов и замечаний ко временному главе Укрзализныци было очень и очень много.

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