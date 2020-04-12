Криклій пояснив, чому звільнили тимчасового очільника Укрзалізниці після 2 місяців роботи

Днями Владислав Криклій сказав, що новий виконувач обов'язків очільника Укрзалізниці Желько Марчек не виправдав сподівань. Міністр інфраструктури додав, що було чимало речей, які не виправдали довіру.

Криклій назвав низку рішень, якими він залишився незадоволений, мовиться в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Криклій згадав про продаж непрофільних активів, яких в Укрзалізниці дуже багато. Мовиться про офісні приміщення, баскетбольні зали, спортивні майданчики, санаторії та ще багато різноманітних речей.

За приблизними підрахунками, можна вивільнити гроші від 8 до 12 мільярдів гривень. А це великі гроші навіть для Укрзалізниці. І за рахунок них можна було і запланувати якраз придбання, зокрема оновлення рухомого складу. У цій частині провалена відверто робота членами правління,

– наголосив Криклій.

Він додав, що загалом питань і зауважень до тимчасового очільника Укрзалізниці було дуже і дуже багато.

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