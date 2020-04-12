Криклій пояснив, чому звільнили тимчасового очільника Укрзалізниці після 2 місяців роботи
Днями Владислав Криклій сказав, що новий виконувач обов'язків очільника Укрзалізниці Желько Марчек не виправдав сподівань. Міністр інфраструктури додав, що було чимало речей, які не виправдали довіру.
Криклій назвав низку рішень, якими він залишився незадоволений, мовиться в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Біографія Словенець Желько Марчек тимчасово очолив Укрзалізницю: що про нього відомо
Криклій згадав про продаж непрофільних активів, яких в Укрзалізниці дуже багато. Мовиться про офісні приміщення, баскетбольні зали, спортивні майданчики, санаторії та ще багато різноманітних речей.
За приблизними підрахунками, можна вивільнити гроші від 8 до 12 мільярдів гривень. А це великі гроші навіть для Укрзалізниці. І за рахунок них можна було і запланувати якраз придбання, зокрема оновлення рухомого складу. У цій частині провалена відверто робота членами правління,
– наголосив Криклій.
Він додав, що загалом питань і зауважень до тимчасового очільника Укрзалізниці було дуже і дуже багато.
Що відомо про Желька Марчека: головне
- Кабінет Міністрів призначив словенця Желько Марчека тимчасовим виконувачем обов'язків голови правління Укрзалізниці 5 лютого.
- Марчек повинен був виконувати свої обов'язки на посаді керівника Укрзалізниці, поки не оберуть повноцінного голову правління державного перевізника.
- До призначення на нову посаду він був членом правління Укрзалізниці. Народився Марчек у місті Марібор (Словенія). Має диплом економіста. У структурі Укрзалізниці почав працювати у 2016 році.
- Желько Марчек має понад 15-річний досвід управління персоналом. Зокрема, він майже тринадцять років обіймав керівні посади у представництва компанії McDonald’s в Україні, Румунії та Югославії. Брав участь у проєкті реформуванні HR-напрямку в компанії "Нова Пошта".
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