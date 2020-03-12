14:16
12 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вечный президент Путин. Тимати хочет "обнулиться"
      Вєсті Кремля
      22:29, 11 марта
      Вести.UA: Жизнь Богдана после отставки. Депутаты ОПЗЖ посетили агрессора
      Вєсті.UA
      20:27, 11 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ

      Криклий рассказал, когда в Украину прибудут последние рейсы из Италии

      - Читати новину українською

      Украина останавливает авиасообщение с Италией из-за массового распространения там коронавируса Covid-19. Сейчас компания МАУ прекратила полеты по двум итальянским направлениям, на очереди – еще два. Последние рейсы состоятся 12-13 марта.

      Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на брифинге. По его словам, рейсы в 6 итальянских городов из Украины выполняли три авиаперевозчика. Sky Up и Air Italia уже закрыли все авиарейсы.

      К теме С какими странами Украина прекращает авиасообщение из коронавируса

      В то же время компания МАУ, которая осуществляет рейсы в Бергамо, Милан, Рим и Венецию, закрыла два направления.

      Остается Милан и Рим. Сегодня-завтра они осуществляют последний рейс, чтобы вывезти пассажиров. Остается только Рим, чтобы вернуть украинцев. На этом направлении мы осуществляем дополнительные меры контроля,
      – отметил Криклий.

      Кроме того, Мининфраструктуры сейчас рассматривает возможность ограничения авиасообщения Украины еще с двумя странами ЕС из-за пандемии коронавируса

      "Сегодня мы будем собираться с авиаперевозчиками... Сейчас рассматривается вопрос ограничения авиарейсов с Германией и Францией", – добавил министр.

      Важно! По состоянию на утро 12 марта в Италии зафиксировано более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом. От болезни умерли 827 человек.

      Карантин в Украине: что нужно знать

      • 11 марта Кабмин ввел карантин на общенациональном уровне для противодействия распространения коронавируса в Украине.
      • Каранта продлится с 12 марта по 3 апреля.
      • Во всех учебных заведениях Украины отменили обучения.
      • Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых принимают участие более 200 человек. Это – культурные события, спортивные и развлекательные мероприятия.
      • Запрет не касается мер государственной необходимости. Работу продолжают и депутаты Верховной Рады.
      • Украина также закрывает все пункты пропуска на своих границах с Европой. Полный список – читайте здесь.

      Вам нужно это знать: По состоянию на 12 марта в Украине подтвердили 1 случай заражения коронавирусом. Болезнь обнаружили у мужчины в Черновцах, который вернулся из Италии. Сейчас он находится на лечении.

      Міфи про коронавірус
      Мифы и правды о коронавирусе / Инфографика 24 канала

      Коронавирус в Италии: за последние сутки умерли 197 человек
      сегодня
      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости политики МАУ Новости Франции авиация Министерство инфраструктуры Владислав Криклий
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:20 Учитесь противостоять коронавируса
      Іван Примаченко
      сегодня , 13:01 Вакарчук – уже не глава "Голоса": биография политика и музыканта
      Наталя Боднар
      сегодня , 09:03 Пандемия и запрет въезда в США: мировые фондовые рынки резко обвалились
      Тетяна Панасюк
      11 марта , 19:44 Топ-5 электрокаминов
      сегодня , 11:50 7 жутких фильмов о эпидемии и вирусах
      Юлія Михайлова
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук