Криклий рассказал, когда в Украину прибудут последние рейсы из Италии
Украина останавливает авиасообщение с Италией из-за массового распространения там коронавируса Covid-19. Сейчас компания МАУ прекратила полеты по двум итальянским направлениям, на очереди – еще два. Последние рейсы состоятся 12-13 марта.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на брифинге. По его словам, рейсы в 6 итальянских городов из Украины выполняли три авиаперевозчика. Sky Up и Air Italia уже закрыли все авиарейсы.
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В то же время компания МАУ, которая осуществляет рейсы в Бергамо, Милан, Рим и Венецию, закрыла два направления.
Остается Милан и Рим. Сегодня-завтра они осуществляют последний рейс, чтобы вывезти пассажиров. Остается только Рим, чтобы вернуть украинцев. На этом направлении мы осуществляем дополнительные меры контроля,
– отметил Криклий.
Кроме того, Мининфраструктуры сейчас рассматривает возможность ограничения авиасообщения Украины еще с двумя странами ЕС из-за пандемии коронавируса
"Сегодня мы будем собираться с авиаперевозчиками... Сейчас рассматривается вопрос ограничения авиарейсов с Германией и Францией", – добавил министр.
Важно! По состоянию на утро 12 марта в Италии зафиксировано более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом. От болезни умерли 827 человек.
Карантин в Украине: что нужно знать
- 11 марта Кабмин ввел карантин на общенациональном уровне для противодействия распространения коронавируса в Украине.
- Каранта продлится с 12 марта по 3 апреля.
- Во всех учебных заведениях Украины отменили обучения.
- Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых принимают участие более 200 человек. Это – культурные события, спортивные и развлекательные мероприятия.
- Запрет не касается мер государственной необходимости. Работу продолжают и депутаты Верховной Рады.
- Украина также закрывает все пункты пропуска на своих границах с Европой. Полный список – читайте здесь.
Вам нужно это знать: По состоянию на 12 марта в Украине подтвердили 1 случай заражения коронавирусом. Болезнь обнаружили у мужчины в Черновцах, который вернулся из Италии. Сейчас он находится на лечении.