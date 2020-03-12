Криклій розповів, коли в Україну прибудуть останні рейси з Італії

Україна зупиняє авіасполучення з Італією через масове поширення там коронавірусу Covid-19. Наразі компанія МАУ припинила польоти за двома італійськими напрямки, на черзі – ще два. Останні рейси відбудуться 12-13 березня.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на брифінгу. За його словами, рейси до 6 італійських міст з України виконували три авіаперевізники. Sky Up та Air Italia вже закрили усі авіарейси.

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Водночас компанія МАУ, яка здійснює рейси до Бергамо, Мілана, Рима і Венеції, закрила два напрямки.

Залишається Мілан та Рим. Сьогодні-завтра вони здійснюють останній рейс, щоб вивезти пасажирів. Залишається тільки Рим, щоб повернути українців. На цьому напрямку ми здійснюємо додаткові заходи контролю,

– наголосив Криклій.

Окрім того, мінінфраструктури наразі розглядає можливість обмеження авіасполучення України ще з двома країнами ЄС через пандемію коронавірусу

"Сьогодні ми будемо збиратися з авіаперевізниками... Зараз розглядається питання обмеження авіарейсів з Німеччиною і Францією", – додав міністр.

Важливо! Станом на ранок 12 березня в Італії зафіксовано понад 12 тисяч випадків зараження коронавірусом. Від хвороби померли 827 осіб.

Карантин в Україні: що треба знати

11 березня Кабмін запровадив карантин на загальнонаціональному рівні для протидії поширення коронавірусу в Україні.

Каранти триватиме з 12 березня до 3 квітня.

У всіх навчальних закладах України скасували навчання.

Заборонено проводити масові заходи, у яких беруть участь понад 200 осіб. Це – культурні події, спортивні та розважальні заходи.

Заборона не стосується заходів державної необхідності. Роботу продовжують і депутати Верховної Ради.

Україна також закриває усі пункти пропуску на своїх кордонах з Європою. Повний список – читайте тут.

Вам треба це знати: Станом на 12 березня в Україні підтвердили 1 випадок зараження коронавірусом. Хворобу виявили у чоловіка в Чернівцях, який повернувся з Італії. Наразі він перебуває на лікуванні.



Міфи та правди про коронавірус / Інфографіка 24 каналу