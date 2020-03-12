Криклій розповів, коли в Україну прибудуть останні рейси з Італії
Україна зупиняє авіасполучення з Італією через масове поширення там коронавірусу Covid-19. Наразі компанія МАУ припинила польоти за двома італійськими напрямки, на черзі – ще два. Останні рейси відбудуться 12-13 березня.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на брифінгу. За його словами, рейси до 6 італійських міст з України виконували три авіаперевізники. Sky Up та Air Italia вже закрили усі авіарейси.
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Водночас компанія МАУ, яка здійснює рейси до Бергамо, Мілана, Рима і Венеції, закрила два напрямки.
Залишається Мілан та Рим. Сьогодні-завтра вони здійснюють останній рейс, щоб вивезти пасажирів. Залишається тільки Рим, щоб повернути українців. На цьому напрямку ми здійснюємо додаткові заходи контролю,
– наголосив Криклій.
Окрім того, мінінфраструктури наразі розглядає можливість обмеження авіасполучення України ще з двома країнами ЄС через пандемію коронавірусу
"Сьогодні ми будемо збиратися з авіаперевізниками... Зараз розглядається питання обмеження авіарейсів з Німеччиною і Францією", – додав міністр.
Важливо! Станом на ранок 12 березня в Італії зафіксовано понад 12 тисяч випадків зараження коронавірусом. Від хвороби померли 827 осіб.
Карантин в Україні: що треба знати
- 11 березня Кабмін запровадив карантин на загальнонаціональному рівні для протидії поширення коронавірусу в Україні.
- Каранти триватиме з 12 березня до 3 квітня.
- У всіх навчальних закладах України скасували навчання.
- Заборонено проводити масові заходи, у яких беруть участь понад 200 осіб. Це – культурні події, спортивні та розважальні заходи.
- Заборона не стосується заходів державної необхідності. Роботу продовжують і депутати Верховної Ради.
- Україна також закриває усі пункти пропуску на своїх кордонах з Європою. Повний список – читайте тут.
Вам треба це знати: Станом на 12 березня в Україні підтвердили 1 випадок зараження коронавірусом. Хворобу виявили у чоловіка в Чернівцях, який повернувся з Італії. Наразі він перебуває на лікуванні.