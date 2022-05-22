Россияне продолжают активную борьбу с любой антивоенной риторикой. Они готовы терроризировать всех, даже школьников.

Читайте также У них не хватает ресурсов, – военный эксперт предположил, чего дальше ожидать от россиян

Что произошло

На празднике последнего звонка в одной из школ в Дагестане ученица 11 класса решила воспользоваться возможностью громко заявить о своей позиции. Когда микрофон попал в руки девушки, она сказала "Нет войне, свободу Украине, Путин – черт". После этого она отдала микрофон, развернулась и ушла с площади, где проходила "линейка".

Видео с извинениями

Храбрый поступок девочки быстро разлетелся по сети и телеграм-каналам. Сами же оккупанты, как и ожидалось, ее отваги не оценили – выпускницу заставили принести извинения на камеру.

После угроз девушка на видео заявила о том, что ее поступок был лишь неудачной попыткой привлечь внимание, о котором она теперь очень сожалеет.

Также извиниться за камеру заставили ее маму. Та сообщила, что "эмоциональный поступок" дочери был спровоцирован стрессом из-за подготовки к экзаменам и ситуацией дома. Также женщина заявила, что полностью поддерживает курс Путина и войну против Украины, поскольку является патриоткой.

На школьницу за поступок российские правоохранители составили административный протокол за дискредитацию российской армии. Ее мать тоже получила протокол – за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Война России против Украины: последние новости

Российские оккупанты произвели артиллерийский обстрел трех населенных пунктов в Криворожском районе. Также рашисты выпустили одну ракету, но она попала в реку.

В Луганской области россияне продолжают попытки штурмов, но терпят большие потери, пополнить которые пытаются мобилизацией всех, кто может держать оружие.

Попытка привлечь свои силы в Приднестровье Россия проваливает. Стало известно, что там нет запчастей и техники, через годы там уже все разворовали.

Смотрите также – в Энергодаре взорвали двери подъезда коллаборанта, предатель в больнице: видео